Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere Mardin'den destek

MARDİN (İHA) – Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de Mardin'den geldi.



Çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 17'ye yükselirken, Mardin'de 15 Temmuz Şehit, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ile Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu evlatlarını örgütün elinden kurtarmak isteyen annelere destek verdi.



Evlat nöbetindeki annelerin destekçisi olduklarını kaydeden 15 Temmuz Şehit, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi. Kandemir, Annelerimizi yalnız bırakmayacağız. Bu maalesef bölgemizin ve Türkiye'mizin gerçeğidir. Çocuklarımız 30 yıldır dağa gönderiliyor emperyalist devletlerin taşeronları olarak kullandırılmaya çalışıyorlar. Çocuklarımız 13, 14, 15 yaşında olan ve kişilikleri oluşmayan çocukları ailelerinden uzaklaştırılıp ikna edebiliyorlar. Çocuklar oraya gittiği zaman iş işten geçmiş oluyor" dedi.



"Bu annelerin yanında neden durup saf tutmuyorlar"



Kendisinin de bir anne olduğunu ve eylem yapan annelerin ne hissettiğini bildiğini aktaran Kandemir, "Düşünün gece ses duyunca kalkıp üstünü örtüp onlara kıyamazken, o anneler kaç senedir evlatlarının yüzünü göremiyorlar ve haber alamıyorlar. Ama çocuklarının kimlerle, nerede olduklarını biliyorlar. Bu annelerimize ses vermemiz gerekiyor. Daha düne kadar kayyum atandı diye CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı HDP PKK'ya sizlerle beraberiz derken, çok üzülerek söylüyorum ki Atatürk'ün partisi olan bir parti Atatürk'ün emanetine ne derece ihanet ettiğinizi görüyoruz. Bu annelerin yanında neden durup saf tutmuyorlar, siyasi partiler sivil toplum kuruluşlarımız neredeler? Bir Hacire anne evladını nasıl kurtardı ise diğer annelerde umutlandı ve çocuklarının nerede olduklarını bildikleri için o kapıya gittiler. Neden valiliklere, emniyete askeriye, önüne gitmediler? Çocuklarını onların alıp götürdüklerini çok iyi biliyorlar" diye konuştu.



"Bir davanın peşindeyseniz önce kendi çocuklarınızı öne sürün"



HDP'li yöneticilerin çocuklarının lüks içinde yaşadığını vurgulayan Kandemir, "HDP'li yöneticilerin HDP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının çocukları özel okullarda okur dünyanın her tarafında tatil yaparken neden nüfusu 6-7 kişi olan çocukları belirleyip kendilerine taşeron olarak kullanıyorlar? Eğer bir davanın peşinde iseniz önce kendi çocuklarınızı öne sürün. Biz bu zulmün bitmesini istiyoruz. Sonuna kadar Annelerimizin arkasındayız ve bunun için önümüzdeki günlerde annelerimize destek için Diyarbakır'da olacağız. Bu devletin birlik beraberliği düşünülüyorsa bu annelerimizin yanında durmaya bekliyoruz gezi olayları ve kaz dağları için kıyamet koparıyorlardı. Yeri gelince tabi Kaz dağları için demokrasi için kıyamet koparacağız ama analarımızın evlatları dağa götürüyorlar. Çocuklarımızın boyundan büyük silah verip kullanıp atıyorlar. Sanatçılarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, partileri bu analarımızın yanında durmaya birliktelik çağrısı yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"PKK'ya yardım eden HDP'yi lanetliyoruz"



Mardin Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu ise Hacire ana ile başlayan ve Diyarbakır'da bir araya gelen annelere destek verdiklerini söyledi. Kırmızıoğlu, "Analara ve babalara evlat mücadelesinde destek veriyoruz. Terör örgütü tarafından evlatları kaçırılan anaların evlatlarına kavuşana kadar desteklerimizi sürdüreceğiz. Çocuk ve bebek katili PKK ve ona yardım eden HDP'yi lanetliyoruz. Mardin'de Yuvalı, Hamzabey ve Pınarcık'ta onlarca köy baskınında çocuk ve bebek katili PKK'yı ve yardım eden HDP'yi lanetliyoruz. İmamoğlu'nu Diyarbakır'da PKK ve HDP'yi desteklemesini kınıyorum. Bizi de gelip burada ziyaret etmeliydi. Burada Nusaybin'de belediye araçları ile kazılan hendeklerde 6 saatte bir nasıl şehit verdiğimizi, belediye araçları ile karakolların nasıl bombalandığını biliyoruz. Gelsin Mardin'den Güneydoğu'dan kendisine anlatacağız" dedi. - MARDİN