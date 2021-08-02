Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin eylemi 700'üncü günde - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti, 700'üncü gününe girdi. 6 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için katıldığı oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, "Biz haklıyız ve çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 700 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar'ın yanı sıra en son Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer'in örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması sonucu çocuklarına kavuşan aile sayısı, 31'e yükseldi.

Diyarbakır'da geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için katıldığı oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, burada 700 gündür bulunduklarını söyledi. Baba Bektaş, "Bize sorsanız 70 sene oldu. O kadar acı, biz burada evlatlarımızı almaya başladık. HDP ve PKK'nın kucağından çıktılar annesi ile babasının kucağına geldiler. Ben buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Anne ve babalar olarak 700 gündür bu kapıdayız. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Biz ciğerimizi istiyoruz, para istemiyoruz. Yağmur ve çamur demeden bu kapıdayız. Onlar bu kapıyı kapattı ve kaçtılar. Biz haklıyız ve çocuklarımızı istiyoruz. Anne ve babalar bayram yapmadılar. Kimi 14 sene kimi de 7 sene veya düğüne gitmeyenler var. Kimsenin bize bunu yaşatmaya hakkı yok. Herkese sesleniyorum, 3 Eylül'de bütün dünyayı buraya davet ediyoruz. 3'üncü yılımıza gireceğiz ve herkesi de buraya bekliyoruz" dedi.'PKK'YI ANNELER ÇÖKERTTİ VE BİTİRECEKTİR ARTIK'

2015 yılında, 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan Mevlüde Üçdağ da, seslerinin duyulmasını istediklerini belirtti. Anne Üçdağ, "Artık sesimizi ve feryadımızı duysunlar. Ellerini taşın altına koysunlar ve bizi dinlesinler. Gelen çocukların ilk sözleri sevdikleri yemekler oluyor. Zorla silah altında konuşturuyorlar. PKK'yı anneler çökertti ve bitirecektir artık." diye konuştu.

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