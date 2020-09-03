Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileye güzel haber - Son Dakika

Diyarbakır'da annelerin ve babaların bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki bir aileye daha güzel haber geldi. 1 yıldır HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan baba Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan'ın teslim olduğu haberi ile büyük bir mutluluk yaşandığını söyledi. Anne Meryem Akkuş da evladına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, darısı diğer ailelerin başına olmasını diledi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babaların bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki bir aileye daha güzel haber geldi. Bugün evladının teslim olduğu haberini alan baba Fahrettin Akkuş, 20 Eylül tarihinde HDP il binası önüne gelip oğlu Erkan için eyleme katılmıştı. Baba Akkuş, "Çok mutluyuz. 5 senedir hep ağladım hep üzüldüm. 1 senedir mücadele ettim mücadelemiz boşuna gitmedi. Ağlamadan kendimi tutamıyorum. İnşallah hepsi gelsinler. Dün bana telefon geldi emniyet tarafından senin çocuk teslim oldu diye. Ben telefonda ağlamaktan kendimi tutamadım" dedi.

Anne Meryem Akkuş ise, "Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Bir tane oğlum vardı onun yeri bugün doldu. Yeni bugün dünyaya geldi. Haberi duyunca inanamadım. Hasta yatağımdan kalkıp geldim. Ben burada her zaman ağlıyordum niye o kadar ağladım. Benim ciğerim yanıyordu ve inşallah en kısa sürede evladıma kavuşurum. Allah devletimizden razı olsun. Benim gibi annelerin inşallah Rabbim gözyaşlarını dindirsin" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen, Bitlisli Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde, 19 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül'de HDP binası önündeki oturma eylemine katılmıştı. Baba Akkuş şimdi evladına kavuşacağı günü bekliyor.

(İHA)