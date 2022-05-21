Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı

21.05.2022 14:41

Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere direnişin 992'nci gününde 291'inci aile katıldı.

Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere direnişin 992'nci gününde 291'inci aile katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemine 992'inci gününde 11 yıl önce dağa kandırılarak götürüldüğü ileri sürülen Suzan Kıyga'nın babası Aziz Kıyga, Iğdır'dan gelerek evlat nöbetine katıldı.

"Oranın sonu ölümdür"

Kızı Suzan için geldiğini belirten baba Aziz Kıyga, kızına seslendi. Kıyga, "Geri gelsin, oranın bir faydası yoktur. Bütün ailen seni merak ediyor. 11 senedir gittin, herkes seni merak ediyor. Oranın bir faydası yoktur. Oranın sonu ölümdür. Buradaki eylemi televizyondan gördüm. Kızımın geri gelmesin için, ona seslenmek için çıkıp geldim. Ölmezse geri gelsin. Gözümle bir daha göreyim. Evladımdır, evlat acısı çok zordur" dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı
Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı
Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı
Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı

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Ailelerin kararlı direnişine 989'uncu gününde Ailelerin kararlı direnişine 989'uncu gününde Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı - Son Dakika
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