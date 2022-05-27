Diyarbakır'da evlat nöbetine 3 aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

27.05.2022 00:59
Diyarbakır'da evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 997'inci gününde sürerken, Muş ve Batman'dan gelen ailelerin katılımıyla aile sayısı 295 oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 997'inci gününde sürerken, Muş ve Batman'dan gelen ailelerin katılımıyla aile sayısı 295 oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 997'inci gününe girdi.

Muş'un Varto ilçesinden gelen baba Cemal Han, 2015 yılında henüz 16 yaşındayken arkadaş çevresi tarafından kandırıldığı öne sürülerek götürülen kızı Dilan Han için, yine Muş'tan gelen Mehmet Can Güvenç, 1999 yılında 24 yaşındayken arkadaş çevresi tarafından örgüte götürüldüğü ileri sürülen ağabeyi Mehmet Şah Güven için ve Batman'ın Beşiri ilçesinden gelen anne Yeslibe Toprak, 2021 yılında 21 yaşındayken arkadaş çevresi tarafından örgüte götürüldüğü iddia edilen oğlu Murat Toprak için HDP İl Başkanlığına gelerek 997 gündür evlat nöbetinde olan ailelere katılarak çocuklarına, kardeşlerine dönmeleri için çağrıda bulundu.

"7 senedir ne gecemiz, ne de gündüzümüz belli"

Dilan Han'ın babası Cemal Han, kızının 2015 yılında Varto Sağlık Lisesinde kandırılarak götürüldüğünü iddia etti. Baba Han, "Ondan sonra bir haber alamadık. Buradan kızıma çağrıda bulunuyorum. Neredeyse bize bir şekilde ulaşsın. 7 senedir ne gecemiz belli, ne de gündüzümüz belli. Kızımızı istiyoruz. İnşallah kızımız annesini, babasını, kardeşlerini düşünür ve bize döner" dedi.

Murat Toprak'ın annesi Yeslibe Toprak ise kendisi, eşi ve çocuklarının çok perişan olduklarını dile getirdi. Anne Toprak, "Kardeşleri evde ağlıyor. Özellikle küçük kardeşleri ona çok düşkün. Oğlum, Allah rızası için bir haber, iletişime geçsen sesini duyalım en azından. Oğlum, seni çok seviyoruz. Artık gel. Nerede olduğunu bileyim en azından yeter" diye konuştu.

Mehmet Şah Güven'in kardeşi Mehmet Can Güven de 23 senedir ağabeyinden haber alamadıklarını ileri sürdü. Güven, "Ağabeyimi hiç görmedim, onu görmek isterim. Annem, babam hepsi perişan, hala bir umutları var. Ağabeyimi istiyorum. İnşallah o da bizi görür iletişime geçer" şeklinde konuştu.

Aileler, gazetecilere yaptıkları basın açıklamasından ardından evlat nöbetindeki diğer ailelere katıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Batman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da evlat nöbetine 3 aile daha katıldı - Son Dakika


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