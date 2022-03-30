Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi - Son Dakika
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Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi

30.03.2022 15:10
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 940 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelere 5 ailenin daha katılmasıyla sayı 279'a yükselirken, nöbete katılan ailelerin tamamı çocuklarının dağa kaçırılmasının tek sebebinin adres olarak...

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 940 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelere 5 ailenin daha katılmasıyla sayı 279'a yükselirken, nöbete katılan ailelerin tamamı çocuklarının dağa kaçırılmasının tek sebebinin adres olarak HDP'yi gösterdi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 940 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelere mücadelesi kararlı bir şekilde sürüyor. 2013 yılında Hakkari'de 16 yaşındayken kaçırılan Ömür Yalçın'ın annesi Kudret Aslan, 2016 yılında Manisa'dan 23 yaşındayken kaçırılan Seyithan'ın babası Sudrettin Yardımcı, 1993 yılında Manisa'dan 15 yaşındayken kaçırılan Gülseren'in kardeşi Veysi Doğan, 1993 yılında Manisa'dan 20 yaşındayken kaçırılan Yasin'in ağabeyi Vahdettin Şenol ve 22 yaşındayken Manisa'dan kaçırılan G.A.'nın kardeşi H.A.'nın katılımıyla aile sayısı 279'a yükseldi.

"KARDEŞİMİ PKK GÖTÜRDÜ"

Manisa'dan gelen Vahdettin Şenol, 1991 yılında kardeşinin 14 yaşında kaçırıldığını belirterek, "Ben kardeşim için gelmişim buraya. Tüm ailelere teşekkür ederim. Burada durarak bize yol gösterdiler. Kardeşimi PKK götürdü, o günden bu güne haber alamadım. Kahrolsun PKK diyorum. Yandaşları da öyle kahrolsun, gelene kadar ben ayrılmayacağım. 5 aile olarak biz geldik" dedi.

"OĞLUMU İSTİYORUM VE SONUNA KADAR DA BURADAYIM"

Sudrettin Yardımcı ise 5 yıl önce çocuğunun PKK tarafından kaçırıldığını ifade ederek, "Buradaki aileleri televizyonda gördük. Oğlumu istiyorum ve sonuna kadar da buradayım. Herkes pişmanlık yasasından faydalansın ve gelsin. Bütün çocuklar dönsün gelsin" diye konuştu.

Evlat nöbetine bazı STK temsilcileri ve AK Parti MYK üyesi Suna Kepolu Ataman da destek verirken, aileler açıklamaların ardından nöbete başladı.

(Sedat Irmak - Murat Başal-İHA)

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi - Son Dakika
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