Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan anne, dağda olan yetim iki evladına seslendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan anne, dağda olan yetim iki evladına seslendi

01.09.2022 20:06

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan anne, dağda olan yetim iki evladına seslendi HDP Diyarbakır il başkanlığı önüne gelen anne, dağda olan iki evladına seslendi Gaziantep'ten HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 304'üncü aile anne Hadice Demir, oturma eylemine katılarak dağda olan iki...

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan anne, dağda olan yetim iki evladına seslendi

HDP Diyarbakır il başkanlığı önüne gelen anne, dağda olan iki evladına seslendi

DİYARBAKIR - Gaziantep'ten HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 304'üncü aile anne Hadice Demir, oturma eylemine katılarak dağda olan iki yetim evladına teslim olma çağrısında bulundu.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 95'inci gününde.

Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen Hadice Demir, 304'üncü aile olarak evlat nöbetine katıldı. Nizip ilçesinde 2016 yılında inşaatta çalışmaya giden ve şu anda 30 yaşındaki Mehmet ve 24 yaşındaki oğlu Yakup için oturma eylemine katılan gözü yaşlı anne, evlatlarına gelmeleri için çağrıda bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hadice Demir, oğulları Mehmet ile Yakup için Nizip'ten geldiğini söyledi. Demir, "İşe diye çıktılar, oradan gittiler. İkisi beraberdi, haber alamadık ve babaları yok. Kimseleri yok ki peşlerine düşsün. Bende tek başıma yola çıkıp buraya geldim. İnşallah gelirler. Beni görüyorsanız artık gelin, yeter. Çocuklarımı kandırıp götürdüler" ifadelerinde bulundu.

Gözü yaşlı anne, basın açıklamasından sonra evlatlarının fotoğrafını alarak oturma eylemine dahil oldu. Aileler, PKK ve HDP lehine sloganlar attı. Aileler, 3 Eylül'de dördüncü yıla girecek olmalarıyla Türkiye'ye destek için çağrıda bulundu.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Gaziantep, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan anne, dağda olan yetim iki evladına seslendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan anne, dağda olan yetim iki evladına seslendi - Son Dakika
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