Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 pkk'lı yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da sansasyonel eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin patlayıcılarla birlikte yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:06 Kaynak: DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da sansasyonel eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin patlayıcılarla birlikte yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde bulunan metruk binada sansasyonel bir eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığının tespit edilmesinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu patlayıcılarla birlikte yakalandı" denildi.
Fatih POYRAZ/ANKARA, -
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