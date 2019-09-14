Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu
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Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

54 dakika önce

Diyarbakır'da HDP il başkanlık binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileler, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Diyarbakır'da HDP il başkanlık binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileler, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemine geçen aileler HDP Diyarbakır il başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler çocuklarının kaçırılması konusunda HDP'yi sorumlu tutarak şikayetçi oldu. Aileler aynı zamanda parti binası önünde hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini de dile getirerek sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
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