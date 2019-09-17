Diyarbakır'da eylem yapan ailelere mersin'den destek

DİYARBAKIR'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, Mersin'de toplanan Vatan Partisi üyeleri destek verdi.

Vatan Partisi üyeleri, merkez Akdeniz İlçesi Hastane Caddesi'ndeki partilerinin il binasında bir araya geldi. 'Anaların yanında, HDP/ PKK'nın karşısındayız' pankartının açıldığı eylem sırasında 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganı atıldı.

Burada konuşan Vatan Partisi İl Başkanı Lerzan Özgenç, 2 hafta önce başlayan oturma eylemine her geçen gün başka ailelerin katıldığını belirterek, " Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önüne dikilen Hacire Akar ana ve ertesi gün ona katılan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer isimli annelerimiz bu direnişin ateşini fitillediler. Bu sabah itibarıyla PKK'nın elindeki çocuklarını ve PKK'nın kaçırdığı güvenlik görevlisi yakınlarını, en doğru adresten, PKK'ya kadro temin eden HDP'den isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Emperyalizmin uşağı bölücü terör örgütüne karşı verilen vatan savaşını en güçlü sesiyle, kayıtsız ve şartsız destekleyen Vatan Partisi, büyük yanlışın yani çözüm sürecinin henüz sonlanmadığı 2014 yılında, evlatlarını çalan PKK'ya karşı Diyarbakır Belediyesi önünde günlerce eylem yapan annelerimize, Öncü Kadın ve Kardeşlik Bürosu kadroları ile destek vermeye gitmişti. Bugün de cesur analarımızın yanına ilk koşan Vatan Partisi Öncü Kadın örgütümüz oldu. Devletimiz bakanlarıyla, güvenlik güçleriyle annelerimizin yanında. Anaların önderliğinde milletin kalbinden yükselen teröre lanet haykırışını ve aynı zamanda Türk ve Kürt yurttaşların kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi, devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz. Hain terör örgütünün elinde tutsak olan gençlerimiz en kısa zamanda sağ ve salim geri istiyoruz. Türkiye'yi bölme programı ile kurulan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin derhal kapatılmasını istiyoruz" dedi.

Özgenç'in konuşmasının ardından slogan atan grup, daha sonra HDP'nin kapatılması için açılan stantta imza verdi. 3 gün sürecek olan kampanyada toplanan imza daha sonra Vatan Partisi Genel Merkezi'ne gönderilecek.