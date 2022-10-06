Buna göre, eylül ayında il genelinde düzenlenen 711 operasyonda, 801 kilo 427,67 gram kubar esrar, 250 kilo 230,59 gram skunk, 77 kilo 824,29 gram toz esrar, 6 kilo 887,8 gram sentetik uyuşturucu, 113,89 gram eroin, 19,05 gram kokain, 1484 kök Hint keneviri, 4 bin 403 uyuşturucu hap, 443 sentetik ecza, 10 hassas terazi, 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 8 şarjör, 185 fişek, 4 tabanca ve 187 bin 870 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da eylül ayında uyuşturucu operasyonlarında 93 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.