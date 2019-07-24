Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı
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Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şehitler Polis Merkezi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. 2 kişi oldukları öne sürülen şüpheliler daha sonra silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için özel harekat polislerinin katılımıyla bölgede operasyon başlatıldı.



Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:50 Kaynak: DHA
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