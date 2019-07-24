Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı (2)
9 dakika önce
SALDIRGANLAR YAKALANDIŞehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:53 Kaynak: DHA
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Şehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda saldırıyı düzenledikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.
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