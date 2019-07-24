Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı (2)
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Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı (2)

9 dakika önce

SALDIRGANLAR YAKALANDIŞehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı (2), System.String[]

SALDIRGANLAR YAKALANDI
Şehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda saldırıyı düzenledikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:53 Kaynak: DHA
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