Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Eyp'li Saldırı: 5 Gözaltı

Diyarbakır'da Eyp'li Saldırı: 5 Gözaltı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yüzleri maskeli bir grup tarafından 3 farklı noktaya el yapımı patlayıcıyla saldırı yapıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yüzleri maskeli bir grup tarafından 3 farklı noktaya el yapımı patlayıcıyla saldırı yapıldı. Olaya ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli bir grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et Balık Kurumu ve Şehitlik Caddesine el yapımı patlayıcılarla saldırıda bulundu. Güvenlik önlemleri alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Olay esnasında Şehitlik Caddesi üzerinde geçen bir vatandaş patlamanın etkisiyle gözüne seken taş sonucu hafif yaralandı. İsmi belirlenemeyen yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Murat Başal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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