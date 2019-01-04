Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Eyp'li Saldırı: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Eyp'li Saldırı: 5 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yüzleri maskeli bir grup tarafından 3 farklı noktaya el yapımı patlayıcıyla saldırı yapıldı.

Diyarbakır'da Eyp'li Saldırı: 5 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yüzleri maskeli bir grup tarafından 3 farklı noktaya el yapımı patlayıcıyla saldırı yapıldı. Olaya ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli bir grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et Balık Kurumu ve Şehitlik Caddesine el yapımı patlayıcılarla saldırıda bulundu. Güvenlik önlemleri alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Olay esnasında Şehitlik Caddesi üzerinde geçen bir vatandaş patlamanın etkisiyle gözüne seken taş sonucu hafif yaralandı. İsmi belirlenemeyen yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Saldırı Düzenlendi

Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 01:38:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Eyp'li Saldırı: 5 Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]