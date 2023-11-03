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İşçiyle ustasının kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

İşçiyle ustasının kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Son Güncelleme: 03.11.2023 09:12

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir çırçır fabrikasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kavganın ardından hastanede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çalıştıkları fabrikada birbirlerini yaralayan işçi ile ustasının hastanede karşılaşan aileleri arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

İlçede dün bir çırçır fabrikasında isimleri öğrenilemeyen işçi ile ustası arasında kavga çıktı. Yaralanan 2 kişi, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen yaralıların yakınları arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da Fabrika Kavgası: 1 Ölü, 13 Yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ

Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Celal Aydın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar Diyarbakır ve Batman'dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Celal Aydın'ın cenazesi de otopsi için morga götürüldü.

Diyarbakır'da Fabrika Kavgası: 1 Ölü, 13 Yaralı

4 ŞAHIS GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hastanedeki tedavileri tamamlanan Ü.D., M.A., R.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da Fabrika Kavgası: 1 Ölü, 13 Yaralı
Kaynak: DHA

Celal Aydın, Diyarbakır, kavga, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçiyle ustasının kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçiyle ustasının kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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