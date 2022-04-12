Diyarbakır'da fatura tahsilatında usulsüzlük operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da fatura tahsilatında usulsüzlük operasyonu: 16 gözaltı

12.04.2022 09:52
Diyarbakır'da fatura tahsilatında usulsüzlük operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (DİSKİ) Genel Müdürlüğünde fatura tahsilatında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle şüpheli 16 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (DİSKİ) Genel Müdürlüğünde fatura tahsilatında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle şüpheli 16 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre, DİSKİ'de tahsilat bürosunda çalışanların fatura tahsilatlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgulaması devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaçakçılık, Polis, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da fatura tahsilatında usulsüzlük operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da fatura tahsilatında usulsüzlük operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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