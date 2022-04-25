Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

25.04.2022 22:18

Son dakika habere göre Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkiinde Diyarbakır yönüne seyir halinde olan 16 UU 637 plakalı minibüs, aynı istikamete giden 31 AHH 730 plakalı tıra arkadan çarptı. Kavşakta meydana gelen kazayı gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste sıkışan vatandaşları çıkarttı. Sağlık ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 5 kişi de kentteki hastanelere sevk edildi. Kazada ölen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Tır şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DİYARBAKIR

Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
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