Türkiye'de de herkes bundan korkuyordu! Ekim ayıyla ilgili ürküten haber

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı 75 yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABR 276 plakalı otomobil sürücüsü önce kavşağa çarptı, ardından hızını kesmeden bir sonraki kavşakta refüje vurarak uçtu. Ardından 73 DC 548 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayda 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Can pazarına kazayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Mahabad, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da feci kaza 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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