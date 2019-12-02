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Diyarbakır'da feci kaza: 4 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da ticari araçla çarpışan otomobilin ardından sitenin duvarına çarptığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da feci kaza: 4 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da ticari araçla çarpışan otomobilin ardından sitenin duvarına çarptığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Musa Anter Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LP 6130 plakalı otomobil ile 21 AG 523 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. 34 LP 6130 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kaza esnasında yayaların olmaması büyük bir faciayı önlerken olayda her iki araçta bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:10 Kaynak: İHA
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