Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular

Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular

1 saat önce

Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazada 1 kişi yaralanırken, 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular, System.String[]

Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazada 1 kişi yaralanırken, 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde kontrolden çıkan 34 GZ 2847 plakalı otomobil önce ticari taksiye çarpıp ticari taksiyi ters çevirdi ardından yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarptı. Kaza sırasında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 1'i kadın 3 kişi ise son anda direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın altında kalmaktan kurtulurken o anlar güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kazada yaralanan ticari taksi şoförü Mehmet Emin Onur, 112 sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü
AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit, 35 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:32:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]