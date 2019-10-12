Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da feci kaza... Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da feci kaza... Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

Diyarbakır'da feci kaza... Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

1 saat önce

Diyarbakır'da feci kaza... Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular 1 kişinin yaralandığı zincirleme kazada 3 vatandaş şans eseri aracın altında kalmaktan kurtulduDİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazada 1 kişi yaralanırken, 3 vatandaşın son anda kurtulduğu an be an...

Diyarbakır'da feci kaza... Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

1 kişinin yaralandığı zincirleme kazada 3 vatandaş şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazada 1 kişi yaralanırken, 3 vatandaşın son anda kurtulduğu an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal (Ekinciler) Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 GZ 2847 plakalı otomobil önce ticari taksiye çarpıp ticari taksiyi ters çevirdi ardından yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarptı. Yaşanan kaza sırasında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 1'i kadın 3 kişi ise son anda direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın altında kalmaktan kurtulurken o an mobbese kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada yaralanan ticari taksi şoförü Mehmet Emin Onur, 112 sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Diyarbakır'da feci kaza... Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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