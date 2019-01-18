Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Fetö'nün 'Gaybubet Evi'ne Operasyon: 2 Gözaltı

Diyarbakır'da Fetö'nün 'Gaybubet Evi'ne Operasyon: 2 Gözaltı

40 dakika önce

DİYARBAKIR'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda, sahte kimlik düzenleyerek yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Fetö'nün 'Gaybubet Evi'ne Operasyon: 2 Gözaltı, System.String[]
DİYARBAKIR'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda, sahte kimlik düzenleyerek yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 bin 220 euro ve 7 bin 500 lira bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY şüphelileri İ.G. ve Y.I.'ya yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock uygulamasını kullandıklarını, farklı kod isimlerle, örgüt içerisinde faaliyette bulunduklarını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığını ve sahte kimlik düzenleyerek yurt dışına çıkma hazırlığında olduklarını belirledi. Bu bilgilerin ardından polis ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne 16 Ocak Çarşamba günü operasyon düzenledi, İ.G. ve Y.I.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden İ.G.'nin özel okulda öğretmenlik yaptığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, Y.I.'nın ise KHK ile ihraç edilen öğretim görevlisi olduğu tespit edildi. Evde detaylı arama yapan polisler, çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar ile 3 bin 220 euro ve 7 bin 500 lira ele geçirdi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:34 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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