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Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı

12.02.2022 11:03
Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı

DİYARBAKIR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 avukattan 5'i eş, zamanlı operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 avukattan 5'i eş, zamanlı operasyonla yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E., Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P.'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltındaki alınan 5 avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı - Son Dakika
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