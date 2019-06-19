Diyarbakır'da fidanlık alanında 360 bin yazlık çiçek üretildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde yetiştirdiği ağaç ve çiçeklerle kentin farklı yerlerinde park, bahçe, refüj ve kaldırımları yeşillendiriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde yetiştirdiği ağaç ve çiçeklerle kentin farklı yerlerinde park, bahçe, refüj ve kaldırımları yeşillendiriyor. Fidanlık alanında üretilen 360 bin yazlık mevsimlik çiçeğin 200 bini farklı noktalara dikildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Fidanlıklar Şube Müdürlüğü, park, bahçe, refüj ve kaldırımlarda dikilmek üzere üretilen fidan, fide ve çiçekleri, kendi bünyesinde yetiştiriyor. Seyrantepe TOKİ'de bulunan fidanlık alanında üretilen mevsimlik çiçekler, fidanlar ve fideler Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince sahaya taşınarak dikiliyor.



360 bin yazlık çiçek üretildi



Havaların ısınmasıyla birlikte başlatılan yazlık mevsimlik çiçek çalışması ile 200 bin kadife, 100 bin zinya, 40 bin petunya, 10 bin vapur dumanı ve 10 bin horozibiği olmak üzere 360 bin çiçek üretildi. Üretilen mevsimlik çiçekler, ekipler tarafından kentin farklı noktalarına dikildi. Ağaç ve çalı üretiminin de yapıldığı fidanlık alanında 8 bin mavi servi, 8 bin İran çamı ve 250 adet çınar ağacı, 800 leylak, bin 200 gaura, 800 biberiye, 500 lavanta bin Amerikan sarmaşığı, bin hanımeli, 600 şimşir ve 600 adet ateş dikeni olmak üzere 6 bin 500 adet çalı üretildi.



"200 bin çiçeği kentin farklı noktalarına diktik"



Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Fidanlıklar Şube Müdürlüğü, Gülizar Güneş, fidanlık alanında ağaç, çalı ve mevsimlik çiçekler ürettiklerini belirterek, şuana kadar 200 bin çiçeği kentin farklı noktalarında değerlendirdiklerini kaydetti. Güneş, "Kadife, zinya ve petunya başta olmak üzere yazlık çiçeklerimiz var. Amacımız bir milyona yakın çiçek üretip Diyarbakır'ın her tarafına dağıtıp dikebilmek" dedi. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak

Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı

Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte Konda araştırmanın anket sonucu

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek