DİYARBAKIR - 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S'nin Ergani ilçesine geleceği bilgisi alındı.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan U.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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