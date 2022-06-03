Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı

03.06.2022 17:07
Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı

Diyarbakır'da 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şüphelinin, Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı
Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı
YORUMLAR
500
MSB: PKK/YPG'li 11 terörist, etkisiz hale getirildi MSB: PKK/YPG'li 11 terörist, etkisiz hale getirildi MSB: '11 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' MSB: '11 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.'
Kaynak: İHA

Diyarbakır, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:14:21. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement