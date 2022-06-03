Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şüphelinin, Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır 'da 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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