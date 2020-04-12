Diyarbakır'da fırıncıların ekmek mesaisi sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kapsam dışında tutulan fırıncılar, ara vermeden ekmek yapmaya devam ediyor.



İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır'da fırıncılar 24 saat mesai sistemine geçerek vatandaşlara ekmek yetiştirmeye çalışıyor. Yıllar sonra çekçek araçları ile ekmek dağıtmak için sokaklara çıkan fırıncılar, vatandaşlara ekmek servisi yapıyor. Akşam geç saatlere kadar ekmek siparişlerine devam ettiklerini belirten Dağkapı'da bulunan fırın işletmecisi Mahmut Yaşa, evlere sipariş götürdüklerini kaydederek, halka evde kalma çağrısında bulundu. Yaşa, "Biz kendimiz ekmekleri ara sokaklara araçlarla dağıtıyoruz, telefon açanların evlerine sipariş yapıyoruz. Sabah 06.00'dan akşam 19.00'a kadar ekmek çıkarıyoruz, o saatten sonra da gelen vatandaş veya arayanlara servis etmeye devam ediyoruz. Hastalık için doğru karar vatandaşların dışarı çıkmaması, korona virüsün yayılmaması için iyi bir adım. Asıl görevi yapan biz fırıncılar, vatandaşları doyuran bizleriz, sabaha kadar buradayız" dedi.



Çekçek araçlarıyla sokak sokak vatandaşlara ekmek dağıtan Halil Mengüç ise, günde 100 ekmek sattıklarını aktardı. Mengüç, "Sokak sokak geziyoruz. Vatandaşların dışarı çıkıp ceza almaması için isteyenlerin kapılarına kadar çıkartıyoruz. Günde 100 tane ekmek satıyoruz. Hastalıktan dolayı sokağa çıkmak yasak, hükümet emir verdi dağıtın diye, biz de dağıtıyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR