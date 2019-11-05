Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti
Son Dakika Spor Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti

Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti

6 saat önce

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlere yönelik eğitim çalışması kapsamındaki hakem atletik testlerinin Diyarbakır bölümü yapıldı.

Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti, System.String[]

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlere yönelik eğitim çalışması kapsamındaki hakem atletik testlerinin Diyarbakır bölümü yapıldı.


Seyrantepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi atletizm pistinde gerçekleştirilen fiziki yeterlilik testlerine 8. bölge hakemleri davet edildi. Üst klasman, üst klasman yardımcı, bayan klasman, klasman ve klasman yardımcı hakemlerinin katıldığı fiziki yeterlilik testlerine toplam 108 hakem katıldı. Hakemlerin testlerini, MHK Atletik Test Sorumlusu Çağatay Şahan ve Türkiye Futbol Federasyon Bölge Müdürü Serkan Bayhan takip etti.


TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Diyarbakır'da gerçekleşen atletik testlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. Bayhan, "Diyarbakır'a, Şanlıurfa, Siirt, Batman, Mardin, Van, Bingöl, Elazığ ve Malatya'dan hakemler geldi. Diyarbakır bölgesi hakemlerinin de yer aldığı atletik test, MHK Üyesi Hamza Işın, MHK Atletik Test Sorumlusu Çağatay Şahan'ın gözetiminde gerçekleştirildi. Testleri, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öz koordine etti. Oldukça zorlu geçen testten, tüm hakemlerimiz başarılı bir şekilde ayrıldı" dedi. - DİYARBAKIR

Merkez Hakem Kurulu, Diyarbakır, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Vatandaşa kritik uyarı: Bankalardan ekspertiz ücretini geri alabilirsiniz Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:14:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]