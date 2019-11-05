Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti
Son Dakika Spor Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti

Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti

6 saat önce

Seyrantepe Spor Kompleksi atletizm pistinde gerçekleştirilen fiziki yeterlilik testlerine 8. bölge hakemleri davet edildi.

Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti, System.String[]

Seyrantepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi atletizm pistinde gerçekleştirilen fiziki yeterlilik testlerine 8. bölge hakemleri davet edildi. Üst klasman, üst klasman yardımcı, bayan klasman, klasman ve klasman yardımcı hakemlerinin katıldığı fiziki yeterlilik testlerine toplam 108 hakem katıldı. Hakemlerin testlerini, MHK Atletik Test


Sorumlusu Çağatay Şahan ve Türkiye Futbol Federasyon Bölge Müdürü Serkan Bayhan takip etti.


TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Diyarbakır'da gerçekleşen atletik testlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. Bayhan, "Diyarbakır'a, Şanlıurfa, Siirt, Batman, Mardin, Van, Bingöl, Elazığ ve Malatya'dan hakemler geldi. Diyarbakır bölgesi hakemlerinin de yer aldığı atletik test, MHK Üyesi Hamza Işın, MHK Atletik Test Sorumlusu Çağatay Şahan'ın gözetiminde gerçekleştirildi. Testleri, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öz koordine etti. Oldukça zorlu geçen testten, tüm hakemlerimiz başarılı bir şekilde ayrıldı" dedi.

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Merkez Hakem Kurulu, Diyarbakır, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:48 
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