Diyarbakır'da Futbol İl Temsilciliği seçimine doğru

Diyarbakır'da Futbol İl Temsilciliği için geri sayım başladı.

Diyarbakır'da Futbol İl Temsilciliği için geri sayım başladı.



Diyarbakır amatör futbol camiasında tüm gözler, haziran ayının ortalarında yapılacak olan Futbol İl Temsilciliği seçimine çevrildi. Şuana kadar üç ismin kesinleştiği Futbol İl Temsilciliği seçimi için, adaylar kulüplerin oylarını almak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Futbol İl Temsilciliği seçiminin tarihi ve yerinin belirlenmesine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanlığı karar almasının ardından kesinleşecek. Bayramdan sonra toplanacak olan ASKF yönetiminin bu konuda karar alması ve seçimin Haziran ayı içinde yapılması bekleniyor.



Mevcut Futbol İl Temsilcisi Mehmet Altındağ ile Muhsin Balkaş ve İhsan Kızıl'ın şu ana kadar adaylıklarını açıkladığı seçimde adaylık için başka isimlerin de çıkabileceği konuşuluyor. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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