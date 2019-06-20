Diyarbakır'da futbol il temsilcisi belli oldu
8 dakika önce
Diyarbakır'da futbol il temsilciliği seçimi gerçekleşti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:20 Kaynak: İHA
'da futbol il temsilciliği seçimi gerçekleşti. İki adayın yarıştığı seçimlerde mevcut il temsilcisi Mehmet Altındağ
ikinci kez güven tazeledi.
Sümerpark resepsiyon salonunda yapılan seçimlere spor taban birlikleri temsilcileri, amatör spor kulüpleri yöneticileri, antrenörler ve davetliler katıldı. Mevcut il temsilcisi Mehmet Altındağ ve İhsan Kızıl'ın yarıştığı seçimler öncesi tartışmalar yaşandı. Daha sonar yapılan seçimlerde oyların büyük bir bölümüne alan Altındağ ikinci kez başkanlığa seçildi. Futbol
il temsilcisi seçimleri, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR
Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Karazlı transferlerini KAP'a bildirdi
Paul Scholes'a 8 bin sterlin bahis cezası
Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle almış
Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı