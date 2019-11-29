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Diyarbakır'da futbol turnuvası

7 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mahalle takımları arasında futbol turnuvası düzenlendi.

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mahalle takımları arasında futbol turnuvası düzenlendi.


Çınar İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen lig usulü futbol turnuvası başladı. Bugün oynan ilk karşılaşmaların ardından başlayan turnuva ile ilgili konuşan vatandaşlar, etkinliğin kaynaşma açısından çok önemli olduğunu belirterek, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Futbol, Çınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
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