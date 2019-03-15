Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Futsal Müsabakaları Sona Erdi

Diyarbakır'da Futsal Müsabakaları Sona Erdi

1 saat önce

Diyarbakır'da Okullar Arası Futsal İl Müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır'da Futsal Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Diyarbakır'da Okullar Arası Futsal İl Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda, kızlar kategorisinde şampiyonluk ipini Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu göğüsledi.

Birçok takımın yer aldığı futsal müsabakalarında, kızlar kategorisinde Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu şampiyon oldu. Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Ramazan Erin, büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların ardından il birincisi olduklarını söyledi. Erin, "Müsabakalar zorlu ve çekişmeli geçti. Fakat güçlü bir ekip oluşturduğumuz için hedefe ulaşmakta zorlanmadık. Tüm maçlarımızı kazanarak, Diyarbakır şampiyonu olduk. Şampiyonluğa da büyük bir başarı örneği göstererek ulaştık. Oynadığımız tüm maçları kazandık, hiç gol yemeden ve 53 gol atarak Diyarbakır şampiyonu olduk. Artık bölge müsabakalarına katılacağız. Hedefimiz önce bölge şampiyonasında başarılı olmak ve Türkiye yarı final müsabakalarına katılmaktır. İnşallah bu hedefe ulaşır ve bize destek olanları mutlu ederiz" dedi.

Erin, kendilerine hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen okul müdürleri Mehmet Şehmus Kurul ve idarecilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:03 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yüzleşme Dizisinde Sürpiz İddia! Engin Öztürk ve Hande Doğandemir Yeniden Aşık Oldu Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı Risk Merkezi Raporu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:49:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Futsal Müsabakaları Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]