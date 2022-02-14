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Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu

14.02.2022 15:23
Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu

Geçen yıl Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak katledilen 13 Türk vatandaşı, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 896 gündür evlat nöbetinde olan aileler tarafından mevlit okutulup, dualarla anıldı.

Geçen yıl Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak katledilen 13 Türk vatandaşı, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 896 gündür evlat nöbetinde olan aileler tarafından mevlit okutulup, dualarla anıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 896'ncı gününde de sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, şehit aileleriyle birlikte 500 günden fazla birlikte nöbet tuttu. Gara şehitleri, aileler tarafından mevlit okutulup, dua edilerek anıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetine devam eden Fadime Aksu, 8 yıldır oğlunun ne sesini, ne de nefesini duymadığını söyledi. Şehit ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunan Aksu, "Mekanları cennet olsun, Allah, onların hakkını yapanlardan çıkartacak. Aynı acıyı bizde yaşıyoruz, ama ölümü ama dirimi bilmiyoruz. Allah, evlat acısını düşman başına göstermesin. Evlat tarifesini anlatamam. 8 yıldır ne sesini, ne nefesini duymadım. Ben onu sırtıma bağlayarak büyüttüm. Onlar gelsin götürsün diye mi? Oğlum ölümü, sağ mı onu bile bilmiyorum. Onlar yine biliyor, mezarları var. Benim oda yok. Biz, burada kardeş, abla olduk. Acımızı paylaştık. Onlar ağladı bizde ağladık. Onlar gülünce bizde güldük. Allah'ım bir daha yaşatmasısın, rabbim alilerine sabır versin" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu

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Diyarbakır, Terör, Gara, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Gara Şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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