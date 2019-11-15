Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da gastronomi çalıştayı düzenlendi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da gastronomi çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da gastronomi çalıştayı düzenlendi

6 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gastronomi çalıştayı düzenlendi.

Diyarbakır'da gastronomi çalıştayı düzenlendi, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gastronomi çalıştayı düzenlendi.


Fuar alanında düzenlenen çalıştaya, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden akademisyenler, gastronomi yazarları, blogerlar, influcerlar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları, oteller, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler katıldı.


Yaklaşık 70 kişinin katılım sağladığı çalıştay kapsamında Diyarbakır'ın gastronomi turizminde güçlü, zayıf yönleri, yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Çalıştayda, kentin sahip olduğu ve kaybolmaya başlayan yöresel ürünlerin lezzetlerin envanterinin çıkarılması, üretiminin yapılması ve tanıtım için gerekli altyapının sağlanması gerektiği vurgulandı. Mezopotamya coğrafyasının ve Diyarbakır ilinin sahip olduğu tarihsel geçmişin zengin bir mutfak kültürü oluşturduğu ve bu kültürün de turizm sektöründe katma değer üretiminde önemli bir potansiyel olduğu vurgulandı. Gastronomi alanında yerel kurumlar işbirliğinde akademik kurumların ve işletmelerin desteği ile çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi. Çalıştay sonrasında üniversitelerin, yerel kurumların ve işletmeleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde çalışma yapılması kararlaştırıldı ve ortak bir ekip oluşturuldu.


Çalıştay ile ilgili değerlendirme yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bu yıl ikincisini düzenledikleri fuara yoğun bir ilgi olduğunu, yerelde ve ulusal düzeyde gastronomi alanında çalışanlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığını belirterek, bu alandaki çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Kaya, yöresel ürünlerimizin tescil çalışmalarının yanında evlerde üretilen yöresel yemeklerin turistlere sunumu için Sur ilçesinde tarihi bir yapıyı Gastronomi Atölyesi olarak işlevlendireceklerini, Keçi Burcu'nda da yöresel ürünlerin sunumu için çalışma yaptıklarını ve bu alanlarda özellikle kadınlara yer vereceklerini dile getirdi. Başlattıkları projeler için GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan destek aldıklarını vurgulayan Kaya, destek sunan kuruluşlara teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi
Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yarakandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 23:43:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da gastronomi çalıştayı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]