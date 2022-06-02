Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da, 3 katlı binanın birinci katında gaz kaçağından alev alan ocak nedeniyle kıyafeti yanan 2 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 214. Sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Mutfaktaki gaz kaçağı nedeniyle alev alan ocaktan kıyafeti yanmayan başlayan ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişiye, evdeki diğer kişi yardım etmeye çalıştı. Yaşanan panikle o kişinin de kıyafeti yanmaya başladı. Bağrışmalar üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve giden komşular, 2 kişinin kıyafetlerinin yanık olduğunu gördü. Ayaklarında hafif yanık bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede herhangi bir maddi hasarın olmadığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Recep Elhakan, sesler üzerine gittiklerini ifade ederek, "Yukarı çıktığımızda sanki bir yanık izi vardı. Onları aşağıya sırtıma aldım, hemen aşağı getirdim, sonra ambulansı aradık. Ambulans alıp götürdü. Yani ciddi bir şey ben görmedim" dedi.Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.