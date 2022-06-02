Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı

02.06.2022 19:03
Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da, 3 katlı binanın birinci katında gaz kaçağından alev alan ocak nedeniyle kıyafeti yanan 2 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı.

DİYARBAKIR'da, 3 katlı binanın birinci katında gaz kaçağından alev alan ocak nedeniyle kıyafeti yanan 2 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 214. Sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Mutfaktaki gaz kaçağı nedeniyle alev alan ocaktan kıyafeti yanmayan başlayan ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişiye, evdeki diğer kişi yardım etmeye çalıştı. Yaşanan panikle o kişinin de kıyafeti yanmaya başladı. Bağrışmalar üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve giden komşular, 2 kişinin kıyafetlerinin yanık olduğunu gördü. Ayaklarında hafif yanık bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede herhangi bir maddi hasarın olmadığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Recep Elhakan, sesler üzerine gittiklerini ifade ederek, "Yukarı çıktığımızda sanki bir yanık izi vardı. Onları aşağıya sırtıma aldım, hemen aşağı getirdim, sonra ambulansı aradık. Ambulans alıp götürdü. Yani ciddi bir şey ben görmedim" dedi.Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı
YORUMLAR
500
Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı Başkan Beyoğlu'ndan temizlik çalışmalarına destek Başkan Beyoğlu'ndan temizlik çalışmalarına destek
Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 19:10:41. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da gaz kaçağından ocak alev aldı; kıyafetleri yanan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement