Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi - Son Dakika

Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi

07.04.2021 15:08

Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimiDİYARBAKIR'da faaliyet yürüten Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle, kentte görev yapan 40 gazeteciye ücretsiz dron eğitimi verilecek.

Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi

DİYARBAKIR'da faaliyet yürüten Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle, kentte görev yapan 40 gazeteciye ücretsiz dron eğitimi verilecek. Projeyle yerel ve ulusal yayın organlarında görev yapan gazetecilere verilecek eğitimde, dron ile yapılan çekimler konusunda teknik destek sağlanmasının yanı sıra, kentin tarihi yerlerinin tanıtımı amaçlanıyor.

Diyarbakır'da yerel ve ulusan yayın organlarında görev yapan gazetecilere, dron ile çekim konusunda mesleki teknik destek eğitimi verilecek. Ücretsiz olacak dron eğitimi ile ilgili, GGC tarafından hazırlanan proje, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi.

Onaylanan proje protokolü, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve GGC Başkanı Mehmet Veysi İpek tarafından imzalandı. Proje kapsamında, Diyarbakır'da görev yapan 40 basın mensubu, dron çekimleri konusunda teknik destek eğitimi alacak. İmza töreninde konuşan GGC Başkanı Mehmet Veysi İpek, bu eğitimle gazetecilere dron çekimleri konusunda hem teknik destek vermek, hem de yapılan çekimlerle kentin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

'KENTİN TARİHİNE KATKI SUNACAK'

Eğitimin 20'er kişilik gruplar halinde verileceğini ifade eden İpek, projeye Diyarbakır'da görev yapan 40 gazetecinin katılım sağlayacağını, görsel kapasiteyi arttırmaya yönelik verilecek dron eğitiminin çok faydalı olacağına inandığını söyledi. İpek, projelerle kentin tarihi yerlerinin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

'HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ'

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde faaliyet sürdürdüklerini, kurumların mesleki olarak ihtiyaç duyduğu anlarda, teknik destek verdiklerini söyledi. Basın çalışanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Genel Sekreter Maral, şöyle konuştu:

"2020 yılı içerisinde, proje anlamında güzel fikirler aldık. Çünkü burada uygulayacağımız proje fikirlerinin, ilgili kurumun önünü açacak, kapasitesini genişletecek ve bölgeye de katkısı olması önemli. Bu kapsamda Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin sunmuş olduğu dron eğitimi, birçok boyutuyla olumlu etkilere sahip. Dron konusunda, daha önce farklı kurumlara da destek verdik. O kurumları ne kadar istifade ettiğini de gördük. Gazeteciler çok önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların kalitesinin artması, belki kısa sürede nitelikli haber içeriklerinin geliştirilmesi için ilk adım olmuş olacak. Ajans olarak, önümüzdeki dönemde GGC'nin ve basın mensuplarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi
Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi
Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi
Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi
Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Mehmet Veysi, Diyarbakır, Güneydoğu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!" Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali
Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"         
16:04
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu         
15:34
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler         
14:48
Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız         
14:36
Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti         
14:05
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 16:38:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da gazetecilere dron eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei