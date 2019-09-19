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Diyarbakır'da, gaziler günü törenle kutlandı

50 dakika önce

DİYARBAKIR'da, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Diyarbakır'da, gaziler günü törenle kutlandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Diyarbakır'da kutlama programı düzenlendi. Valilik karşısındaki Anıt Park'ta yapılan programa Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, 7'inci Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Ezer, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

'MİLLET OLARAK ŞÜKRAN DUYUYORUZ'

Atatürk Anıtı'na protokol üyelerinin çelenk bırakmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Kutlama programı kapsamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, gazileri makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Vali Güzeloğlu, gaziliğin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: "Bu milletin bir evladı olarak, milletin bekası, birlik ve beraberliği için, nurlanan şehitlerin huzurunda onurlu birer gerçek kahramanlarsınız. Milet olarak sizlere şükran duyuyoruz. Sizlerin emrinde ve hizmetinde olduğumuzu her zaman dile getirdik."

19 Eylül Gaziler Günü, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
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