DİYARBAKIR'DA PLAZAYA 3 EL ATEŞ AÇILDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA PLAZAYA 3 EL ATEŞ AÇILDI; O ANLAR KAMERADA

02.08.2022 17:01

DİYARBAKIR'da, gece avukatların iş yerlerinin olduğu 7 katlı plazanın önüne gelen yüzü maskeli kişi, giriş kata 3 el ateş edip kaçtı.

DİYARBAKIR'da, gece avukatların iş yerlerinin olduğu 7 katlı plazanın önüne gelen yüzü maskeli kişi, giriş kata 3 el ateş edip kaçtı. Ardından aynı adrese gelen 1 kişi de boş kovanları toplayıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 2 şüpheli için çalışma başlattı.

Olay, dün gece, Yenişehir ilçesindeki 7 katlı plazanın önünde yaşandı. Yüzü maskeli 1 kişi elinde tabancayla iş merkezinin önüne geldi. Şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra, yanında getirdiği tabancayla plaza girişine 3 el ateş etti. Şüphelinin uzaklaşmasından sonra gelen 1 kişi de yerdeki boş kovanları topladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin durumu ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili incelemede polis, plazada 3 kurşun girişi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Plaza yöneticisi avukat Ubeydullah Enes Erdil, dün gece 1 kişinin gelip plazanın önünde 3 el ateş ettiğini söyleyerek, Bir el ateş ettikten sonra silahı tutukluk yapıyor. Ardından tekrar namluya mermi sürerek 2 defa daha ateş ediyor. Ardından başka 1 kişi geliyor. Boş kovanları toplamaya çalışıyor. Kime yönelik saldırı olduğuna, kimi ikaz etmek, uyarmak veya tehdit etmek için yaptığına dair net bir bilgimiz yok. Maalesef böyle elim bir olay yaşamış olmamız söz konusu. Polis memuru arkadaşlar geldi savcılık kararıyla, şu an soruşturma devam ediyor. Biz de takipçisi olacağız dedi.

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Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA PLAZAYA 3 EL ATEŞ AÇILDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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