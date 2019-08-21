Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 'gelin kavgası': 5 ölü, 8 yaralı
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Diyarbakır'da 'gelin kavgası': 5 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada biri kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 'gelin kavgası': 5 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada biri kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi. Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.
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Diyarbakır, Silvan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45 
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