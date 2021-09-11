Diyarbakır'da genç milli takım seçmeleri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilengenç milli takımlar 2007 doğumlu U-15 altı seçmelerive Güneydoğu Bölge Karması Diyarbakır yeni 33 binlik seyirci kapasiteli stadyumunda yapıldı.

TFF milli takımlar teknik kurul ve antrenörleri tarafından izlenen genç milli takim seçmeleri Diyarbakır'ın yanı sıraBatman, Mardin, Siirt, Şırnak illerinde daha önce seçilen34 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. 4 Ekim 2021 tarihine kadar sürecek olan milli takım U 15 altı genç milli takim seçmesi ülke genelinde ve bölgelerinde oluşturulan 46 takımda 638 sporcunun yer alacağı seçmeler sonrası U 15altı gençmilli takımına ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. Milli takim seçmelerine 12 TFF genç milli takımlar teknik kurulu ve antrenörlerinin yani sıra TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Baykan, TUFAD Başkanı Abdulsamet Karakaş, ASKF Başkanı Remzi Dayan, Bölgesel Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Bozan, Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanı Tekin Şeker ve Güneydogu Anadolu Bölgesinden profesyonel ve amatör kulüplerin antrenörleri katıldı. - DİYARBAKIR