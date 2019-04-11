Diyarbakır'da Gençlerden Polislere Sürpriz Kutlama
25 dakika önce
Diyarbakır'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, gençlerin sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:37 Kaynak: AA
'da kavga
ihbarına giden polis ekipleri, gençlerin sürpriz kutlamasıyla karşılaştı. Merkez Bağlar
ilçesinde ikamet eden bir grup genç, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlamak için 155 Polis İmdat hattına asılsız kavga ihbarında bulundu.
Verilen adrese giden 10 Nisan
Polis Karakolu ekipleri, gençlerin sürpriziyle karşılaştı.
Polisleri pastayla karşılayan gençler, Türk bayrağı açıp onları kutladı.
Ailesinin Cep Telefonunu Elinden Aldığı 16 Yaşındaki Çocuk, Evi Terk Etti
Kadınları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı
Bayern Münih'te Lewandowski ile Coman Birbirine Girdi!
Aralarında Husumet Bulunan Komşular Arasında Silahlı Kavga! Ölü ve Yaralılar Var