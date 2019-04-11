Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Gençlerden Polislere Sürpriz Kutlama

Diyarbakır'da Gençlerden Polislere Sürpriz Kutlama

25 dakika önce

Diyarbakır'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, gençlerin sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

Diyarbakır'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, gençlerin sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

Merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden bir grup genç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlamak için 155 Polis İmdat hattına asılsız kavga ihbarında bulundu.

Verilen adrese giden 10 Nisan Polis Karakolu ekipleri, gençlerin sürpriziyle karşılaştı.

Polisleri pastayla karşılayan gençler, Türk bayrağı açıp onları kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:37 Kaynak: AA
kavga, Polis, Diyarbakır, Güncel
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