Diyarbakır'da gençlere eğitim için iş birliği protokolü - Son Dakika

Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şubesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği arasında gençlere yönelik eğitim için iş birliği yapacak.

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve TÜGVA İl Başkanı Mahmut Yağmur tarafından imzalanan protokol kapsamında, gençlere yönelik eğitim ve aktivitelerin yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Tekdemir, gençlere yönelik genel ve kültürel kursların açılması, seminer ve yarışmaların düzenlenmesine katkı sunmak için protokol imzaladıklarını söyledi.

Öğrencilere milli ve manevi değerleri aktarmak istediklerini kaydeden Tekdemir, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza milli ve manevi değerleri aktarım sürecinde çeşitli kitaplar ulaştıracağız, etkinlikler yapacağız. Seminerler ve konferanslarımız olacak. TÜGVA ile protokol yapmaktan son derece mutluyuz. İnanıyoruz ki bu çalışma Diyarbakır'daki diğer sivil toplum kuruluşları içinde bir öncü ve örnek teşkil edecektir."

Yağmur ise yaklaşık 5 yıldır Diyarbakır'da faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.