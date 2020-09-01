Diyarbakır'da Gençlik Derneği açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Gençlik Derneği açıldı.

Diyarbakır'da gençlerin yaşamlarını zenginleştirmek ve yeni bir gelecek oluşturmalarına katkıda bulunarak insanlığa faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla açılan Gençlik Derneği Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kaymakam Çiftçi, gençlerin yanında olduklarını belirterek, Gençlik Derneği Başkanı Mücahit Yılmaz ve yönetime başarılar diledi.

Yılmaz da açılışa katılanlara teşekkür ederek, "iyilikte yarışmaya var mısınız?" projesini anlattı.

Birlikten kuvvet doğacağını kaydeden Yılmaz, gençlere destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dernek Başkan Yardımcısı Ali İhsan Taş da derneğin faaliyetlerini aktardı.