Diyarbakır'da Gençlik Festivali devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Gençlik Festivali, ikinci gününde devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin ikinci gününde, Rap Sanatçısı Resul Aydemir ve Azeri Sanatçı Nahide Babashlı sahne aldı.

Park 75'te düzenlenen konserde alanı dolduran vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederek, eğlendi.

Kayapınar Gençlik Festivali, bugün akşam Mustafa Ceceli'nin vereceği konser ile sona erecek.