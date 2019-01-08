Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Gençlik Festivali Düzenlendi

Diyarbakır'da Gençlik Festivali Düzenlendi

1 saat önce

Diyarbakır'da Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesince "Yeteneklerinizin farkında mısınız? Projesi" kapsamında Gençlik Festivali düzenlendi.

Diyarbakır'da Gençlik Festivali Düzenlendi, System.String[]
Diyarbakır'da Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesince "Yeteneklerinizin farkında mısınız? Projesi" kapsamında Gençlik Festivali düzenlendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesi Süleyman Demirel Kampüsünde gerçekleştirilen festivale, 4 ilçeden 14 okuldan 8. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Festivalde resim ve müzik alanında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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