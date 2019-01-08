Diyarbakır'da Gençlik Festivali Düzenlendi
1 saat önce
Diyarbakır'da Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesince "Yeteneklerinizin farkında mısınız? Projesi" kapsamında Gençlik Festivali düzenlendi.
Diyarbakır
'da Yenişehir
Güzel Sanatlar Lisesince "Yeteneklerinizin farkında mısınız? Projesi" kapsamında Gençlik Festivali düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesi Süleyman Demirel
Kampüsünde gerçekleştirilen festivale, 4 ilçeden 14 okuldan 8. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.
Festivalde resim ve müzik alanında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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