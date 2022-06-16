Diyarbakır'da "Gençlik Şöleni" düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Gençlik Şöleni" düzenlendi

16.06.2022 11:20
Diyarbakır'da "Gençlik Şöleni" düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezince "Gençlik Şöleni" yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezince "Gençlik Şöleni" yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, gençlerin faaliyetlerini desteklediklerini belirterek, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Uslu, "Gençlik merkezinde birçok faaliyet yapılıyor. Farklı farklı alanlarda özelikle gençlerimizin talep ettiği alanlarda gençlik merkezlerinde faaliyet yapmaya onların istediği kursları gerçekleştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan ErYenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin de etkinliğe katılan gençlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen atölye ve diğer faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Erpin, gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Etkinlikte, halk oyunları, erbane ve ışıklı def gösterisi sunuldu, ilahi korusu sahne aldı, müzik şöleninde Diyarbakır yöresine özgü türküler seslendirildi.

Programa, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Yenişehir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Gençlik Şöleni' düzenlendi - Son Dakika

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