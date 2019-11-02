Diyarbakır'da

Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır Şubesince "Gençlik ve Yerel Yönetimler" konulu söyleşi düzenlendi.

Bağlar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın genç nüfusa sahip olduğunu belirti.

Gençlere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Beyoğlu, "Bugün sahip çıkamazsak, onları iyi yetiştiremezsek uyuşturucunun, terörün, çetelerin tuzağına düşebilirler. Bundan hepimiz sorumluyuz. Çocuklara vatan, İslam ve insan sevgisi aşılayalım. Şuurlu, eğitimli nesiller yetiştirelim. İşte o zaman şehrimizi de ülkemizi de kurtaracak gücümüz olur." dedi.

Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır İl Temsilcisi Osman Kozan da bir konuşma yaptı.

Daha sonra söyleşiye geçildi.