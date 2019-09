Diyarbakır'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımıyla yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve DSİ ekiplerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği Lice merkezli 7,0 şiddetindeki depremin yanı sıra, kimyasal ve biyolojik sızıntı ile uçak kazasına ilişkin arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında UMKE 5. Bölge koordinasyonunda, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin desteği ile Çınar ilçesindeki Göksu Barajı mevkisinde 3 gün kamp yapıldı.

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'tan UMKE ekiplerinin katıldığı kampta teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kampın son gününde 135 kişilik ekibin katılımıyla olası bir deprem sonrası yürütülecek çalışmalara ilişkin tatbikat gerçekleştirildi.

UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve DSİ ekipleri önce senaryo gereği Lice merkezli 7,0 şiddetindeki depremin ardından yapılacaklara ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler daha sonra kimyasal ve biyolojik sızıntıya karşı tatbikat yaparken, olası bir uçak kazası sonrasında da arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

Tatbikatta ayrıca Zerzevan Kalesi'nde yüksekten düşme, su üstü arama kurtarma ile yaralıların hastaneye nakledilmesi süreçleri de canlandırıldı.

- "Olası bir durumda hayat kurtarmak için hazırlık yapıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu deprem tatbikatıyla olası bir afet durumunda kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde afet alanına yetişip, gerekli müdahaleleri yapma yeteceğini artırmak istediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı 5. Bölge illeri olarak, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'den 135 UMKE gönüllüsüyle ilde değişik noktalarda tatbikatın gerçekleştirildiğini ifade eden Avar, 8 değişik alanda çeşitli kurtarma senaryosu uygulandığını, meydana gelebilecek doğal afet ve kazalara karşı hazırlıklı olmak istediklerini aktardı.

Avar, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına işaret ederek, "Değişik zamanlarda depremler oluyor. Bu tatbikatlarla bu konudaki hassasiyetlerimizi ve organizasyon yönetimimizi güncelliyoruz. Olası bir durumda çok çabuk hareket ederek, insanlarımızın hayatını kurtarmak için hazırlık yapıyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş da, tatbikatın 8 etaptan oluştuğunu dile getirerek, amaçlarının koordineli şekilde AFAD koordinasyonunda itfaiye, jandarma ve diğer kurumlarla olabilecek durumları yönetmek olduğunu kaydetti.

Karakaş, depremin ne zaman ve nerede olacağının bilinemeyeceğini anımsatarak bu nedenle yarın bir afet meydana gelecekmiş gibi hazır olmak gerektiğini vurguladı.

Bu konuda kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret eden Karakaş, "Vatandaşımızın bilinçlenmesi çok önemli. Sonuçta kurtarmakla o anda müdahale etmekle her şey olmuyor. Hazır olmak çok daha önemli. Yani bir binanın baştan temelini sağlam yapmak, o binadan insan kurtarmaktan çok daha kolay. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın her an hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

UMKE Görevlisi Gülnur Atabey, deprem tatbikatında senaryo gereği tarihi Zerzevan Kalesi'ni ziyaret eden kafiledeki bir turistin panikle düşmesi sonucu yaralanmasına müdahale edildiğini belirtti.

Atabey, tatbikatta AFAD koordinasyonuyla UMKE ekibinin yaralıya güvenli bir şekilde ulaştığını ve hastaneye naklinin sağlandığını anlattı.

AFAD Arama Kurtarma Uzmanı Mehmet Yasin, vatandaşlara arama kurtarma uzmanları gelmeden enkaza girmemeleri, herhangi bir şekilde yaralıya müdahale etmemeleri uyarısında bulundu.

Yasin, vatandaşların depremden sonra kurallara uymalarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız öncelikle toplanma alanlarına geçsin. Toplanma alanı yoksa oturdukları binanın 1,5 katı uzak bir mesafeye gitsin. Enkaz alanından uzak durulması da önemli." şeklinde konuştu.